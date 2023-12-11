Ученые: у строгих родителей вырастают психически здоровые дети

Американские ученые из Института Гэллапа и Института семейных исследований утверждают, что строгое и консервативное воспитание детей оказывает положительное влияние на их психическое здоровье. Исследование опубликовано на сайте IFS.

В ходе работы специалисты опросили 6643 родителя и 1580 подростков, чтобы узнать о состоянии психического здоровья, посещаемых врачах, практиках воспитания, виде деятельности, личностных качествах, отношении к браку и других темах, включая чрезмерное использование социальных сетей.

Оказалось, что наиболее важным фактором ментального здоровья детей является теплое, отзывчивое и дисциплинированное воспитание, которое дают консервативные родители.

Согласно отчету, именно такие родители могут дисциплинировать своих детей, одновременно с этим проявляя привязанность и реагируя на их потребности. Результатом такого воспитания являются качественные отношения между взрослыми и ребенком, которые характеризуются меньшим количеством споров, большей теплотой и более прочной связью.

Некоторые психологи называют семьи с консервативными родителями авторитетными. Дети, воспитанные в них, с большей вероятностью демонстрируют самоконтроль, социальную компетентность, являются более креативными, имеют успехи в школе, соблюдают правила и разумные социальные нормы и даже проявляют больше уверенности в себе.

В это же время либеральная политика во вседозволенности, наоборот, сказывается негативно на психике детей. Это связано с тем, что у таких взрослых шансов дисциплинировать своего ребенка намного меньше.

Психику берегут не только родители. Ученые доказали, что сон «бережет» здоровье от перегрузок и стресса.

Анна Морозова