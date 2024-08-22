Ученые связали болезнь почек с ухудшением когнитивных способностей

Исследователи изучили специализированные клетки иммунной системы мозга (микроглию), которые отвечают за нейронные функции и воспаление. Как рассказал один из ведущих авторов исследования доктор Сильке Циммерманн, хроническое заболевание почек вызывает активацию микроглиальных клеток. Это негативно сказывается на работе мозга. Так, нарушается калиевый баланс в нервных клетках.
Чтобы изучить этот феномен, ученые создали модель ХБП у мышей, удалив у них ⅚ ткани почек. Животные показали худшие результаты в когнитивных тестах. Кроме того, у них был зафиксирован нарушенный обмен калия в нейронах.
Анализ генов выявил, что у мышей с ХБП были затронуты сигнальные пути, аналогичные тем, которые наблюдаются при болезнях Альцгеймера, Гентингтона и Паркинсона. Также ученые выяснили, что болезнь почек нарушает барьер эндотелиальных клеток мозга. Итог — повышенная проницаемость сосудов и воспалительные реакции.
«Регулирование калиевого обмена в микроглиальных клетках может стать перспективным подходом к лечению когнитивных нарушений», — говорит профессор Беренд Изерманн, ведущий автор исследования.
По словам экспертов, результаты их работы могут помочь углубить понимание механизмов когнитивных нарушений при ХБП и разработать новые терапевтические методы. Ученые хотят изучить биомаркеры, которые могут помочь выявить когнитивные нарушения на ранних стадиях.
Чтобы не подвергать лишний раз почки опасности, не стоит слишком сильно увлекаться кето-диетой. Эксперты выяснили, что она приводит к старению этого органа.