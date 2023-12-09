12:35 (мск), источник: Вокруг Света

Ученые сравнили эффект ибупрофена и парацетамола для снятия головной боли

В новом исследовании сравнили два популярных лекарства.

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Источник: Freepik

Ученые из Саудовской Аравии, статья который опубликована в журнале Scientific Reports, провели систематический обзор и метаанализ данных, полученных в ходе 14 клинических исследований с участием свыше шести с половиной тысяч человек. Участники этих исследований эпизодически страдали от головных болей напряжения и принимали ибупрофен, парацетамол или плацебо.

Головные боли напряжения — самый распространенный тип головной боли. Обычно такая боль возникает в результате стресса, нервного и/или умственного напряжения.

Ибупрофен или парацетамол — что лучше при головной боли?

В итоге авторы статьи пришли к выводу, что, хотя некоторые различия в действии препаратов существуют, статистически значимых различий в их эффективности или в силе побочных эффектов нет — и ибупрофен, и парацетамол одинаково хорошо снимают головную боль напряжения, лишь в редких случаях вызывая дискомфорт в желудке или головокружение.

К примеру, выяснилось, что парацетамол действует несколько быстрее, чем ибупрофен: у парацетамола пик обезболивающего эффекта наступает уже спустя час после приема, в то время как у ибупрофена — спустя два часа. Кроме того, людям с повышенным риском почечной недостаточности или желудочно-кишечного кровотечения все же безопаснее принимать парацетамол, а не ибупрофен.

Что не так с «чудо-таблетками» от похудения, которые активно пропагандируют в соцсетях, мы рассказывали тут.

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