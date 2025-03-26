Ученые спустя шесть лет смогли прочитать рукопись о короле Артуре

Кембридж опубликовал снимок манускрипта, на котором видно, что он сильно помят и в некоторых местах порван. Ученые решили сохранить рукопись на том месте, где она была обнаружена, так как это «рассказывает об архивных практиках в Англии XVI века» и является «самостоятельной частью истории».