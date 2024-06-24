Грифоны: легендарные существа или результат воображения

Грифоны — один из популярнейших образов греческой мифологии. Это животное из древних мифов с телом льва, крыльями и птичьей головой встречается на рисунках еще в Древнем Египте и Месопотамии, но чаще всего его связывают с античной Грецией. Первые известные изображения грифонов датируют примерно 3000 лет до нашей эры, и даже сегодня они остаются одними из самых известных мифических созданий.
Согласно одной из теорий, его выдумали, вдохновившись костями динозавра протоцератопса, обнаруженных в Средней Азии. Протоцератопс — крупный травоядный динозавр с массивной черепной костью (трицератопс — его более известный вариант).
Первоначально эту концепцию предложила 30 лет назад фольклорист Эдриэнн Мэйор. Она предположила, что скифские золотоискатели могли найти останки динозавров и выдумать легенду о гигантском звере на четырех ногах с хвостом и клювом, который высиживал яйца (как и динозавры, так что фрагменты скорлупы могли найти рядом с костями).
Дальше, считала она, эти сказки могли разнестись по торговым путям, укоренив образ грифона в искусстве и литературе Бронзового века — и постепенно сформировался общепринятый образ грифона, который мы хорошо знаем сейчас.
Впрочем, теперь ученые утверждают, что это не так. Доктор палеонтологии Марк Уиттон, сотрудник Портсмутского университета, считает, что гипотеза была основана исключительно на догадках и спекуляции. В недавней статье Уиттон и его коллеги ставят идею Эдриэнн под сомнение, и называют ее «геомифом».
Один из их доводов — анатомически грифоны почти не похожи на динозавров. Другой — в греческих текстах считалось, что грифоны, или «грипы» охраняют золото, но ни одни останки протоцератопсов не были обнаружены рядом с источниками золота, доступными людям в то время.
Кроме того, авторы статьи доказывают, что миф о грифоне пришел в Центральную Азию из Греции, а не наоборот. Поэтому даже если и можно углядеть сходство между гнездами грифонов на микенских вазах 12 века до нашей эры и гнездами, которые создавали себе протоцератопсы, любые кости динозавров были обнаружены много позже и никак не могли попасть в Грецию с Востока в тот период.
В конце концов, окаменелости очень непросто выкопать — особенно кочевникам, поэтому ученые не верят, что скифы вообще были на такое способны. И отдельно авторы статьи отмечают, что не нужно считать античных людей настолько образованными, что они не просто смогли выкопать окаменелости, но и воссоздать с их помощью полноценную модель существа, давно не живущего на планете, пусть и с огрехами.
Уиттон утверждает, что в разные моменты истории грифонам придавалось разное значение, но в любом случае это была помесь крупного кошачьего и большой птицы, продиктованная скорее воображением, чем археологической находкой.
Версию с протоцератопсом он объясняет очень просто: Мэйор могла взять несколько очень модных и популярных тем — античность, мифология, динозавры — и объединить их для максимальной популярности.
Сама Мэйор ответила на это газете The Guardian, что от своей версии не отступится, хотя и рада новым интерпретациям. Греческие и римские авторы рассказывают о том, что слышали истории о грифонах именно от путешественников из Азии. «Даже если допустить, что окаменелости тут ни при чем, хочется услышать более конкретную версию, где же люди древности взяли прообраз для этого существа,» — комментирует она.
Греция до сих пор таит в себе множество загадок. Например, недавно археологи раскопали древний минойский каменный памятник, которому более 4000 лет.
Георгий Мазуркевич