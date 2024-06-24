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Грифоны: легендарные существа или результат воображения

Скорее всего, динозавры тут ни при чем.

Грифон в старинной книге о животных (ок. 1652 г.)
Грифон в старинной книге о животных (ок. 1652 г.)

Грифоны — один из популярнейших образов греческой мифологии. Это животное из древних мифов с телом льва, крыльями и птичьей головой встречается на рисунках еще в Древнем Египте и Месопотамии, но чаще всего его связывают с античной Грецией. Первые известные изображения грифонов датируют примерно 3000 лет до нашей эры, и даже сегодня они остаются одними из самых известных мифических созданий.

Согласно одной из теорий, его выдумали, вдохновившись костями динозавра протоцератопса, обнаруженных в Средней Азии. Протоцератопс — крупный травоядный динозавр с массивной черепной костью (трицератопс — его более известный вариант).

Первоначально эту концепцию предложила 30 лет назад фольклорист Эдриэнн Мэйор. Она предположила, что скифские золотоискатели могли найти останки динозавров и выдумать легенду о гигантском звере на четырех ногах с хвостом и клювом, который высиживал яйца (как и динозавры, так что фрагменты скорлупы могли найти рядом с костями).

Дальше, считала она, эти сказки могли разнестись по торговым путям, укоренив образ грифона в искусстве и литературе Бронзового века — и постепенно сформировался общепринятый образ грифона, который мы хорошо знаем сейчас.

Нео-ассирийское искусство, финикийский стиль. Слоновая кость; 8-й век до н. э.
Нео-ассирийское искусство, финикийский стиль. Слоновая кость; 8-й век до н. э.

Впрочем, теперь ученые утверждают, что это не так. Доктор палеонтологии Марк Уиттон, сотрудник Портсмутского университета, считает, что гипотеза была основана исключительно на догадках и спекуляции. В недавней статье Уиттон и его коллеги ставят идею Эдриэнн под сомнение, и называют ее «геомифом».

Один из их доводов — анатомически грифоны почти не похожи на динозавров. Другой — в греческих текстах считалось, что грифоны, или «грипы» охраняют золото, но ни одни останки протоцератопсов не были обнаружены рядом с источниками золота, доступными людям в то время.

Кроме того, авторы статьи доказывают, что миф о грифоне пришел в Центральную Азию из Греции, а не наоборот. Поэтому даже если и можно углядеть сходство между гнездами грифонов на микенских вазах 12 века до нашей эры и гнездами, которые создавали себе протоцератопсы, любые кости динозавров были обнаружены много позже и никак не могли попасть в Грецию с Востока в тот период.

В конце концов, окаменелости очень непросто выкопать — особенно кочевникам, поэтому ученые не верят, что скифы вообще были на такое способны. И отдельно авторы статьи отмечают, что не нужно считать античных людей настолько образованными, что они не просто смогли выкопать окаменелости, но и воссоздать с их помощью полноценную модель существа, давно не живущего на планете, пусть и с огрехами.

Грифон на иллюстрации Вацлава Холлара, XVII в.
Грифон на иллюстрации Вацлава Холлара, XVII в.

Уиттон утверждает, что в разные моменты истории грифонам придавалось разное значение, но в любом случае это была помесь крупного кошачьего и большой птицы, продиктованная скорее воображением, чем археологической находкой.

Версию с протоцератопсом он объясняет очень просто: Мэйор могла взять несколько очень модных и популярных тем — античность, мифология, динозавры — и объединить их для максимальной популярности.

Сама Мэйор ответила на это газете The Guardian, что от своей версии не отступится, хотя и рада новым интерпретациям. Греческие и римские авторы рассказывают о том, что слышали истории о грифонах именно от путешественников из Азии. «Даже если допустить, что окаменелости тут ни при чем, хочется услышать более конкретную версию, где же люди древности взяли прообраз для этого существа,» — комментирует она.

Греция до сих пор таит в себе множество загадок. Например, недавно археологи раскопали древний минойский каменный памятник, которому более 4000 лет.

Георгий Мазуркевич