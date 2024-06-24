Грифоны: легендарные существа или результат воображения

Сама Мэйор ответила на это газете The Guardian, что от своей версии не отступится, хотя и рада новым интерпретациям. Греческие и римские авторы рассказывают о том, что слышали истории о грифонах именно от путешественников из Азии. «Даже если допустить, что окаменелости тут ни при чем, хочется услышать более конкретную версию, где же люди древности взяли прообраз для этого существа,» — комментирует она.