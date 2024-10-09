Ученые создали ультразвуковой способ доставки лекарств в мозг

ГЭБ пропускает в мозг ограниченный набор веществ, включая воду, кислород и общие анестетики, состоящие из очень маленьких молекул. В то же время многие жизненно важные терапевтические средства от рака или болезни Альцгеймера не могут преодолеть эту преграду.