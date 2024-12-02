Ученые создали твердую светящуюся древесину с помощью грибов

Используя спектроскопию, исследователи наблюдали, как гриб в образцах бальзы постепенно разрушает лигнин, который отвечает за жесткость и прочность на сжатие. Однако рентгеноструктурный анализ показал, что стабильность древесины в результате этого не снижается: целлюлоза, которая обеспечивает прочность на растяжение, осталась нетронутой.