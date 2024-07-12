Ученые создали скафандр по мотивам «Дюны»

Ученые рассказали, что при разработке дистикомба они преследовали цель повысить уровень гигиены астронавтов. Также немаловажным является предоставление большего количества воды. Дело в том, что на данный момент в скафандр помещается только один литр жидкости, чего недостаточно для выхода в космос более чем на десять часов.