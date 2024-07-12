Ученые создали скафандр по мотивам «Дюны»

Ученые из Корнельского университета (США) создали прототип скафандра по образцу дистикомба (дистилляционный костюм) из вселенной «Дюны». Он перерабатывает мочу в питьевую воду. Об этом пишет The Guardian.
В скафандр встроена специальная система, которая собирает мочу, очищает ее через встроенные фильтры и возвращает астронавту в виде чистой воды. По словам ученых, процесс сбора и фильтрации 500 миллилитров выделений занимает не более пяти минут.
Помимо прочего, полученная на выходе вода обогащена электролитами — минеральными соединениями, которые способствуют продвижению в клетки организма питательных веществ и выводу из них продуктов обмена. Также они поддерживают водный баланс и уровень кислотности.
Созданная конструкция имеет небольшие размеры и весит около восьми килограммов.
Ученые рассказали, что при разработке дистикомба они преследовали цель повысить уровень гигиены астронавтов. Также немаловажным является предоставление большего количества воды. Дело в том, что на данный момент в скафандр помещается только один литр жидкости, чего недостаточно для выхода в космос более чем на десять часов.
Новый костюм начнут тестировать на добровольцах осенью. Проверка скафандров будет происходить на Земле в условиях имитации микрогравитации.
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Анна Морозова