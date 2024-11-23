Ученые создали самые тонкие спагетти в мире

Авторы разработки побили предыдущий рекорд: спагетти толщиной в 400 микронов, то есть в 1000 раз толще. Такие спагетти называются «нити Бога» и, как это ни удивительно, изготавливаются без применения высоких технологий: их лепят руками обычные женщины в Сардинии, хотя мастеров, умеющих создавать такой шедевр, осталось всего 10.