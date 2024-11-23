Ученые создали самые тонкие спагетти в мире

Неправильно подобранная форма макарон может в корне изменить вкус блюда. Тех, кому кажется, что обычные макароны слишком толстые, ждет приятная новость: химики из лондонского Юниверсити Колледжа создали спагетти толщиной 372 нанометра.
Рецепт — обычная мука и вода, замешанные с помощью электрического импульса. Без электронного микроскопа такие спагетти даже не разглядеть. О создании ультратонкого деликатеса рассказал сайт IFLScience.
Готовятся спагетти так: вода смешивается с мукой, а затем с помощью электрического импульса тесто пропускается сквозь ультратонкую иглу. «Это буквально спагетти, просто тоньше», — объясняет один из соавторов рецепта доктор Адам Клэнси.
Из наноспагетти ученые выложили коврик шириной в 2 сантиметра: его уже можно увидеть без микроскопа, но рассмотреть отдельные макаронины все же не получится.
Авторы разработки побили предыдущий рекорд: спагетти толщиной в 400 микронов, то есть в 1000 раз толще. Такие спагетти называются «нити Бога» и, как это ни удивительно, изготавливаются без применения высоких технологий: их лепят руками обычные женщины в Сардинии, хотя мастеров, умеющих создавать такой шедевр, осталось всего 10.
Британские спагетти же не предназначены для еды вовсе: соавтор исследования профессор Гаррет Уильямс отметил, что они разварятся в воде быстрее, чем за секунду.
Но слепили их ученые вовсе не из праздного любопытства: это один из шагов на пути к созданию ультратонких крахмалистых нитей, которые, как предполагают химики, можно использовать в медицине: пористый материал позволит таким нитям выступать каркасом для востанавливающейся ткани при лечении ран.
Ученые объяснили, что проверить толщину потенциальных нитей и технологию их создания было проще на тесте — теперь остается детальнее изучить крахмал, очистить его и попробовать воспроизвести этот опыт.
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