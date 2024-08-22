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Ученые создали первого клонированного жеребенка

Это удалось сделать с помощью особой технологии.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: UNTRM

Ученые Национального университета Торибио Родригес де Медоса из Перу создали первого клонированного жеребенка лошади Пасо. Об этом сообщает радиостанция RPP.

Добиться рождения жеребенка удалось с помощью технологии переноса ядра соматических клеток. По словам доктора Уильяма Бардейлса, у животного успешное будущее и все идет хорошо. Ученые планируют сделать технологию доступной обществу, она позволит добиваться природоохранных целей.

Бардлейс отметил, что создание клонированного жеребенка — это вклад в развитие и сохранение вида перуанской лошади. Также он рассказал, что ту же технологию использовали в случае с овцой Долли в 1996 году.

Ранее ученые успешно клонировали вымирающих хорьков.