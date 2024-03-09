Ученые создали наночастицы для безопасного лечения беременных

По словам ученых, за счет этой особенности с помощью липидных наночастиц можно противодействовать таким опасным осложнениям, как преэклампсия — резкое повышение артериального давления и уровня белка в крови беременной, которое может привести к задержке развития эмбриона и даже к преждевременным родам.