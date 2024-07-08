Ученые создали мышь с человеческим иммунитетом

На протяжении многих лет исследователи пытаются «очеловечить» мышей. Сперва у них вызывают иммунодефицит, а затем вводят клетки человека — зрелые лимфоциты из крови, гемопоэтические стволовые или какие-то другие. Однако эти модели плохо подходят для изучения многих заболеваний, создания методов иммунотерапии для реальных пациентов и получения вакцин. Ученые из США сделали важное открытие, которое сделало животных более похожим на людей. Исследование опубликовано в журнале Nature Immunology.