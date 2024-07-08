Ученые создали мышь с человеческим иммунитетом

На протяжении многих лет исследователи пытаются «очеловечить» мышей. Сперва у них вызывают иммунодефицит, а затем вводят клетки человека — зрелые лимфоциты из крови, гемопоэтические стволовые или какие-то другие. Однако эти модели плохо подходят для изучения многих заболеваний, создания методов иммунотерапии для реальных пациентов и получения вакцин. Ученые из США сделали важное открытие, которое сделало животных более похожим на людей. Исследование опубликовано в журнале Nature Immunology.
За основу специалисты взяли мутантную линию мышей NSG W41, которые не имели полноценной иммунной системы. В их левый желудочек сердца вводили стволовые клетки человека, выделенные из пуповинной крови. Спустя несколько недель мышей подвергали действию 17b-эстрадиола (E2), наиболее активной и распространенной формы женского полового гормона. Помимо участии в размножении и появления половых признаков, он действует и на иммунную систему, вырабатывая нужное количество антител к вирусам и бактериям.
После этого у подопытных мышей появилась полноценная иммунная система, состоящая из человеческих клеток. Авторы исследования рассказали, что теперь мутантные мыши способны к сильному иммунному ответу за счет антител к белкам возбудителя сальмонеллеза, а также коронавируса.
Помимо прочего, у мышей появился микробиом кишечника, схожий с человеческим, что также важно как для функционирования иммунитета, так и для других биологических процессов.
По словам исследователей, мыши с «человеческим» иммунитетом поможет вывести исследования на новый уровень, а также создать более эффективные препараты для лечения различных заболеваний.
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Анна Морозова