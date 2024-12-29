Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые создали молекулы «невозможной» структуры с помощью света

Итальянские ученые из Болонского университета добились сверхточной подгонки молекул в веществе с помощью фотохимических реакций и процессов самосборки.

Источник: Газета.Ру

Геометрия получившихся соединений считалась невозможной в обычных условиях. Исследование опубликовано в научном журнале Chem.

«Мы показали, что, подавая световую энергию в водный раствор, можно предотвратить достижение термодинамического минимума молекулярной реакции самосборки, что приведет к распределению вещества, которое не соответствует наблюдаемому при равновесии», — отметили авторы открытия.

По словам химиков, такое поведение лежит в основе многих функций живых организмов, но было плохо изучено в искусственных молекулах из-за сложности процессов.

Разработка команды была основана на циклодекстринах — полых водорастворимых молекулах в форме усеченного конуса. Также использовались азобензолы, чьи молекулы меняют форму под действием света.

В воде взаимодействия между этими компонентами приводят к образованию супрамолекулярных комплексов, в которых нитевидные формы азобензола встраиваются в полости циклодекстрина.

Облучая компоненты светом, ученые заставили азобензолы и циклодекстрины образовывать разные комплексы в зависимости от условий освещения.

По словам исследователей, этот механизм самосборки в сочетании с фотохимической реакцией открывает новые пути синтеза и разработки новых динамических материалов, включая нанодвигатели.