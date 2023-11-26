Ученые создали материал для регенерации костей

Материал представляет собой легированный кобальтом монетит — соединение фосфата кальция, структура которого аналогична костной ткани человека. По словам ученых, монетит уже давно применяется в биомедицинских исследованиях, однако в сочетании с кобальтом обретает совершенно новые свойства.

Исследователи отмечают, что хлорид кобальта способствует гипоксии и заставляет организм увеличивать число кровеносных сосудов, чтобы восполнить недостаток кислорода. Теперь команда намерена провести эксперименты на животных, чтобы лучше изучить свойства изобретения.

В 2023 году в РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского создали прототип устройства для отделения из жировой ткани клеточной фракции с терапевтическим эффектом. Впоследствии с помощью полученных клеток можно будет лечить артроз коленного сустава, асептический некроз головки бедренной кости, свищи при болезни Крона и другие заболевания ишемической природы, об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель директора по научной работе РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Илья Еремин.