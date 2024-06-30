Ученые создали лицо из искусственной кожи для роботов

Это мог быть кадр из фильма ужасов, но ученые уверяют, что так выглядит будущее: жуткое искусственное блестящее лицо, натянутое на аппарат из металлических деталей.
Автор разработки — Седзи Такеючи, профессор Института индустриальной науки при Токийском университете. Главное достижение профессора — искусственную кожу, из которой сделано будущее лицо, удалось надежно прикрепить к поверхности робота. О том, что люди могут плохо спать, посмотрев на его достижение, профессор умалчивает.
«Кожа» состоит из коллагена, фибриллярных белков, которые есть в человеческой коже и дермальных фибробластов — клеток, из которых состоит соединительная ткань. Главное достоинство материала — это то, что его можно легко «натянуть» на любую фигуру, например, на робота так же, как и натуральную кожу.
Образец «кожи будущего» сам создает небольшие «якори» и цепляется за крохотные отверстия в металлическом покрытии, после чего плотно облегает робота и надежно держится.
Зачем роботу нужна кожа? Чтобы выражать эмоции. Такеючи объясняет CNN, что искусственный интеллект уже скоро сможет правдоподобно имитировать человеческие эмоции. Электрические импульсы передадут на устройства, которые будут натягивать или деформировать кожу, чтобы придавать «лицу» робота выражение, которое соответствует нужной эмоции.
«Это поможет роботу более полноценно общаться с человеком, что особенно важно, например, в медицине, где необходимо проявлять эмпатию к пациенту», — поясняет ученый.
И Фань Ван, доцент в Наньянском технологическом университете Сингапура, считает, что текущим разработкам недостает еще одной важной детали. Кожа человека — это не только способ передать эмоцию, но и самый большой орган чувств, который сообщает мозгу огромный объем информации об окружающей среде: жарко-холодно, мокро-сухо, тактильные и болевые ощущения. С этой задачей искусственный интеллект пока полноценно справиться не готов.
Но разработка коллеги Вану кажется любопытной.
Во-первых, такой материал действительно надежнее большинства его предшественников, которые постоянно отваливались от металлических машин, и на самом деле напоминает настоящую кожу.
Во-вторых, что важно, он напоминает кожу и по структуре, а не просто является чем-то мягким и липким. Это значит, что в «кожу будущего» получится внедрить множество микроскопических датчиков, которые будут собирать информацию и передавать ее в центральный компьютер робота — так же, как нервные окончания передают информацию с кожи в наш мозг.
Но, чтобы все это успешно функционировало, датчики должны быть исправны, к каждому проведено питание, а кожный материал должен очищаться и восстанавливаться со временем, чтобы он мог служить долго.
Поэтому теперь ученый размышляет о том, как внедрить под материал сеть питательных каналов — таких же, как капилляры под кожей у людей. Кажется, физики в результате заново соберут человека, а не придумают что-то радикально новое.
Но, если итоговый вариант будет улыбаться так же, как лицо, созданное Такеючи, человечество может спать спокойно: перепутать робота с человеком будет трудно.
Тем временем, компания Toyota строит в Японии целый город, где роботы будут делать всю работу по дому, водить машины и организовывать пространство, а людям останется только отдыхать и следить за ними. Подробнее рассказываем об этом в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич