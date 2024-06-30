Ученые создали лицо из искусственной кожи для роботов

Во-вторых, что важно, он напоминает кожу и по структуре, а не просто является чем-то мягким и липким. Это значит, что в «кожу будущего» получится внедрить множество микроскопических датчиков, которые будут собирать информацию и передавать ее в центральный компьютер робота — так же, как нервные окончания передают информацию с кожи в наш мозг.