Ученые создали лекарство против большинства «неуязвимых» супербактерий

«Хотя мы еще не знаем, являются ли крезомицин и подобные ему препараты безопасными и эффективными для людей, наши результаты показывают значительно улучшенную ингибирующую активность против длинного списка патогенных бактериальных штаммов, которые губят более миллиона жизней каждый год», — отметил ведущий автор исследования, профессор Эндрю Майерс.