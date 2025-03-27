Ученые создали искусственный аналог янтаря в лаборатории

Для получения искусственного янтаря исследователи использовали смолу трех видов сосен, собранную в Чикагском ботаническом саду. Образцы помещали в бентонитовую глину и подвергали воздействию высокого давления (159−241 бар) и температуры (130−150°C) в течение 19−41 часов. В результате смола изменила свои свойства: из непрозрачной и липкой массы превратилась в хрупкий полупрозрачный материал желто-оранжевого цвета.