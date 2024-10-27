Ученые создали губку для добычи золота из электрохлама

Ученые превратили оксид графена и хитозан в композит, дав хитозану самоорганизоваться на двумерных графеновых хлопьях. Процесс привел к образованию участков на материале, которые могли связываться с ионами золота. После того как ионы золота поглощаются графеном, хитозан преобразует их в твердое золотое состояние.