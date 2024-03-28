Ученые создали экологически чистый пластик

Каждый год в мире создается множество изделий из пластика, который, разрушаясь, оставляет после себя — микропластик. Он распространяется в окружающей среде, попадая в почву, воздух и воду, вследствие чего оказывается в организме человека, вызывая опасные заболевания, в том числе рак.