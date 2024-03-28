Ученые создали экологически чистый пластик

Каждый год в мире создается множество изделий из пластика, который, разрушаясь, оставляет после себя — микропластик. Он распространяется в окружающей среде, попадая в почву, воздух и воду, вследствие чего оказывается в организме человека, вызывая опасные заболевания, в том числе рак.
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали новый пластик, который имеет способность биоразлагаться. Об этом пишет Daily Mail.
Новый материал представляет собой полимер на основе водорослей. Чтобы проверить биоразлагаемость, ученые поместили частицы материала в компост. Через 90 дней их количество сократилось на 68%, а через 200 дней — на 97%. Для сравнения: за это время разрушается всего 35% обычного пластика.
Ученые предупредили, что потребуется время для перехода к созданию нового материала, поскольку существующее заводское оборудование предназначено только для производства традиционного пластика.
Ранее ученые выяснили, в какой части организма задерживается больше всего микропластика.
Анна Морозова