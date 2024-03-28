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Ученые создали экологически чистый пластик

Он подвергается биоразложению.

Источник: University of California

Каждый год в мире создается множество изделий из пластика, который, разрушаясь, оставляет после себя — микропластик. Он распространяется в окружающей среде, попадая в почву, воздух и воду, вследствие чего оказывается в организме человека, вызывая опасные заболевания, в том числе рак.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали новый пластик, который имеет способность биоразлагаться. Об этом пишет Daily Mail.

Новый материал представляет собой полимер на основе водорослей. Чтобы проверить биоразлагаемость, ученые поместили частицы материала в компост. Через 90 дней их количество сократилось на 68%, а через 200 дней — на 97%. Для сравнения: за это время разрушается всего 35% обычного пластика.

Анализ полимера показал, что бактерии способны использовать новый материал в качестве источника углерода и расщеплять его.

Ученые предупредили, что потребуется время для перехода к созданию нового материала, поскольку существующее заводское оборудование предназначено только для производства традиционного пластика.

Ранее ученые выяснили, в какой части организма задерживается больше всего микропластика.

Анна Морозова