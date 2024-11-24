Ученые создали для больных эпилепсией линзу, блокирующую свет определенной волны

«Это чрезвычайно захватывающий проект, который казался научно-фантастическим, когда мы только начали работу четыре года назад. Наша статья описывает потенциал использования жидкокристаллических линз, которые можно модулировать таким образом, чтобы они пропускали свет определенной длины волны. Прототип показывает, как дискретная схема, установленная в оправе очков, может питать эти линзы и использоваться в ситуациях, когда свет определенной длины волны может вызвать судороги, например, во время просмотра телевизора или игры в компьютерные игры», — рассказал профессор неврологии Бирмингемского университета и соавтор исследования Зубайр Ахмед.