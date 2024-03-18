Ученые создали быстрый тест для проверки воды на опасные для здоровья вещества

Исследователи показали, что они могут обнаружить ПФАС в воде даже при содержании 200 к триллиону. Это содержание однако выше, чем рекомендуется в США, и ученые работают над усовершенствованием теста. Устройство будет полезно не только людям, которые захотят проверить питьевую воду, но и производителям полупроводников и пожарного оборудования.