Ученые создали аэротрубу для имитации взрывов и пожаров

«Установка состоит из двух частей — нагнетающего и всасывающего вентиляторов. С их помощью воссоздается природоподобная система, где в одной зоне возникает повышенное давление, а в другой — пониженное (антициклон и циклон). И воздушные массы перемещаются из первой области во вторую», — рассказал «Известиям» советник при ректорате УГГУ Вадим Минин.
Ученый объяснил, что, регулируя мощность вентиляторов, специалисты могут изменять скорость и силу воздушного потока и моделировать резкие перепады давления. Помещая объекты в эту область, можно испытывать надежность конструкций при перегрузках. Помимо этого, инженеры визуализируют потоки движения газов в замкнутых пространствах.
Эти данные востребованы при создании систем жизнеобеспечения и проектирования путей эвакуации в торговых центрах, на станциях метро, в горных шахтах и других крупных технических сооружениях. Также благодаря новой аэротрубе специалисты могут воссоздать резкие изменения потоков воздуха и перепады давления, которые возникают при взрывных работах в замкнутых помещениях. Такие мероприятия, в частности, проводят на рудниках для отбивки горной массы и разведки породы.
«При взрыве под действием ударной волны воздух по своим свойствам аналогичен твердому телу. С учетом того, что взрывные работы на руднике производятся регулярно, сила разрушающего воздействия может оказаться значительной. Это нужно учитывать при сооружении несущих конструкций горных выработок», — пояснил Вадим Минин.
Еще одна сфера, где востребована новая установка, — это испытание беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для работы внутри зданий и сооружений.