Ученые создали аэротрубу для имитации взрывов и пожаров

Эти данные востребованы при создании систем жизнеобеспечения и проектирования путей эвакуации в торговых центрах, на станциях метро, в горных шахтах и других крупных технических сооружениях. Также благодаря новой аэротрубе специалисты могут воссоздать резкие изменения потоков воздуха и перепады давления, которые возникают при взрывных работах в замкнутых помещениях. Такие мероприятия, в частности, проводят на рудниках для отбивки горной массы и разведки породы.