Ученые составили самую подробную карту мозга мушки. Это нужно видеть

Ученые из Принстонского университета создали первую полную карту мозга взрослого насекомого, нанеся на нее более 50 млн нейронных связей. Это исследование может произвести революцию в области нейробиологии и улучшить понимание того, как мозг формирует поведение — не только у насекомых, но и у людей. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Nature.