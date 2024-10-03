Ученые составили самую подробную карту мозга мушки. Это нужно видеть

Ученые из Принстонского университета создали первую полную карту мозга взрослого насекомого, нанеся на нее более 50 млн нейронных связей. Это исследование может произвести революцию в области нейробиологии и улучшить понимание того, как мозг формирует поведение — не только у насекомых, но и у людей. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Nature.
Для своего исследования ученые выбрали мозг именно плодовой мушки из-за его относительной простоты и одновременно невероятной сложности для составления полной карты. Они разрезали мозг самки дрозофилы на 7 тыс. тонких срезов, каждый из которых был сфотографирован электронным микроскопом. Затем с помощью искусственного интеллекта они проанализировали изображения и сумели зафиксировать каждый нейрон и синапс.
Результаты показали наличие «запрашивающих» нейронов (interrogator), которые собирают разную информацию, и «вещательных» нейронов (broadcasters), которые передают сигналы для координации работы всех нейронных связей. Также ученые обнаружили цепь нейронов, которая заставляет мушек останавливаться во время ходьбы.
Вторая часть исследования заключалась в создании компьютерной симуляции части мозга. Так ученым удалось выявить цепи, которые задействуются для обработки вкуса.
Доктор Анита Девинени из Университета Эмори назвала «эпохальным достижением» составление коннектома (полное описание структуры связей) дрозофилы. Ученые уже работают над созданием карты нейронных связей мозга мыши. При этом отмечается, что подобная карта человеческого мозга появится нескоро: он имеет слишком большое количество связей и современные технологии пока не позволяют изучить его настолько подробно.
Ранее астрономы Европейской южной обсерватории выпустили самую большую за историю наблюдений и самую подробную инфракрасную карту нашей Галактики — Млечного Пути. На ней запечатлены 1,5 млрд объектов. Карту составили по результатам 13-летних наблюдений, с 2010 по 2023 год, за 420 ночей.