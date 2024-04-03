Ученые: сокращение числа курильщиков в Швеции не повлияло на статистику по раку легких

Исследование не дает ответа на вопрос, почему развитие рака на практике не соответствует прогнозам. Одним из объяснений может быть то, что уменьшение числа курящих в действительности было меньше, чем заявлено на бумаге. Также вероятно, что предыдущие предположения о скорости снижения рисков заболевания при отказе от вредной привычки были преувеличены. Нельзя исключать и роль других факторов — окружающей среды или образа жизни.