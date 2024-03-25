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Ученые: собаки способны соотносить слова с предметами

У животных есть словарный запас.

Источник: Freepik

Исследователи из Будапештского университета имени Этвеша Лоранда (Венгрия) провели эксперимент и обнаружили, что собаки не просто делают вид, что понимают человеческую речь, а на самом деле могут соотносить слова с предметами, для обозначения которых они используются. Работа опубликована в журнале Current Biology.

В исследовании участвовали 18 собак и их владельцы. В ходе эксперимента хозяин произносил названия игрушек, которые были известны животному, и давали их своему питомцу. При этом обозначения не всегда совпадали с выбранными объектами. Например, человек мог сказать: «Зара, смотри, мяч!», при этом протягивая четырехлапому резиновую косточку.

Активность мозга животных фиксировалась при помощи неинвазивной электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

Собаки по-разному реагировали на правильные и неправильные обозначения игрушек. Ученые прокомментировали, что такое поведение схоже с поведением людей в аналогичной ситуации. Подобные исследования проводились с младенцами, которых просили взять названный предмет или указать на него.

Кроме того, судя по результатам ЭЭГ, питомцы, участвовавшие в эксперименте, различали более или менее знакомые слова. Это говорит об их способности вспоминать объект, названный хозяином.

Специалисты предполагали, что соотносить названия с предметами могут только те собаки, которые знают больше слов, связанных с предметами, а не слов-инструкций, которые можно слышать во время дрессировки (например, команда «фас» или «лежать»). Но исследование показало, что ученые были неправы. «Не имеет значения, сколько слов, означающих предметы, понимает собака: известные слова в любом случае активируют психику. Это позволяет предполагать, что способность соотносить предметы с их названиями есть абсолютно у всех собак», — рассказали эксперты.

В дальнейшем ученые планируют провести исследования, чтобы изучить, откуда у собак появилась способность соотносить названия и предметы и связана ли она с опытом жизни с людьми.

Ранее ученые рассказали о новом типе дрессировки собак, которая улучшает их поведение.

Анна Морозова