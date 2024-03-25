Ученые: собаки способны соотносить слова с предметами

Специалисты предполагали, что соотносить названия с предметами могут только те собаки, которые знают больше слов, связанных с предметами, а не слов-инструкций, которые можно слышать во время дрессировки (например, команда «фас» или «лежать»). Но исследование показало, что ученые были неправы. «Не имеет значения, сколько слов, означающих предметы, понимает собака: известные слова в любом случае активируют психику. Это позволяет предполагать, что способность соотносить предметы с их названиями есть абсолютно у всех собак», — рассказали эксперты.