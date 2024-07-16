Ученые смогли определить, как выглядела древняя акула из рода мегалодона

Очертания тела на окаменелости демонстрируют, какой было строение акулы. Они также свидетельствуют о том, что доисторический хищник был не просто обитателем дна, как считалось ранее, а быстро плавающим охотником, который, возможно, поедал морских черепах и крупных аммонитов. Хотя точный рацион питания акулы до сих пор неизвестен, исследователи предполагают, что эта пересмотренная гипотеза о том, чем она питалась, может быть намеком на причину вымирания Ptychodus. Так как доисторические акулы поедали животных с панцирями, другие хищники позднего мелового периода с аналогичным рационом питания составляли им конкуренцию, вынуждая сражаться за добычу.