Ученые смогли определить, как выглядела древняя акула из рода мегалодона

В меловой период обитал целый род гигантских акул с необычными зубами, которые предназначались для того, чтобы измельчать существ, покрытых панцирем. Однако, на протяжении более чем 180 лет изучений, ученые не могли понять, как выглядел древний хищник. Все дело в том, что скелеты акул состоят из хрящей и плохо поддаются процессу окаменения, поэтому, как правило, от них остаются только некоторые зубы и отдельные останки скелета.
Тем не менее, недавно обнаруженные в известняковых карьерах на северо-востоке Мексики окаменелости наконец-то могут изменить ситуацию, так как на древних «отпечатках» видны почти все элементы скелета и очертания мягких тканей тела акулы.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, это открытие также дает новую информацию об эволюции акул, обитающих сегодня в морях и океанах.
Большинство видов птиходусов (Ptychodus) жили примерно 80−100 миллионов лет назад, в позднем меловом периоде. Окаменелости, обнаруженные в Нуэво-Леоне, свидетельствуют о том, что возраст хищника составляет примерно 93,9−91,85 миллионов лет. По окаменелостям авторы исследования также определили, что птиходус принадлежал к отряду акул, известных как ламниформы, или макрелевые акулы, то есть — к той же группе, к которой принадлежат вымерший Otodus megalodon и современная большая белая акула.
После анализа останков, ученые выдвинули предположение, что самый крупный вид Ptychodus, возможно, был немного меньше, чем считалось ранее. Его максимальные размеры достигали 9,7 метров в длину, а не 11,2 метров. Однако, стоит учесть, что пересмотренные «параметры» по-прежнему больше, чем у современных хищных акул.
Современные акулы представляют собой лишь исчезающую малую часть удивительного биологического разнообразия, которое существовало на протяжении всей их эволюционной истории, охватывающей почти 400 миллионов лет. Изучение ископаемых акул имеет решающее значение для полного понимания эволюционных явлений, связанных с существующими группами.
Очертания тела на окаменелости демонстрируют, какой было строение акулы. Они также свидетельствуют о том, что доисторический хищник был не просто обитателем дна, как считалось ранее, а быстро плавающим охотником, который, возможно, поедал морских черепах и крупных аммонитов. Хотя точный рацион питания акулы до сих пор неизвестен, исследователи предполагают, что эта пересмотренная гипотеза о том, чем она питалась, может быть намеком на причину вымирания Ptychodus. Так как доисторические акулы поедали животных с панцирями, другие хищники позднего мелового периода с аналогичным рационом питания составляли им конкуренцию, вынуждая сражаться за добычу.
Исследователи выразили надежду, что будущие исследования позволят узнать больше о древней акуле, в том числе о ее рационе питания и роли в прошлых морских пищевых цепочках и экосистемах.
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Кристина Корчанова