Ученые смоделировали сценарий гибели Вселенной. Научный прогноз

Ученые смогли в реальном времени наблюдать этот сложный и завораживающий «танец» пузырьков. Они увидели, что пузырьки не существуют сами по себе, а активно взаимодействуют друг с другом. Небольшие пузырьки влияют на более крупные, ускоряя или замедляя их. Подобные механизмы могли сыграть ключевую роль в формировании Вселенной после Большого взрыва. Эти же механизмы через миллионы и даже миллиарды лет могут послужить и причиной гибели Вселенной.