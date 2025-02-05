Ученые смоделировали сценарий гибели Вселенной. Научный прогноз

Европейские ученые смоделировали сценарий гибели Вселенной с помощью квантового симулятора. Они изучили ход развития событий, при котором Вселенная существует в так называемом ложном вакууме. Работу провели ученые из Великобритании, Германии и Австрии. Об этом сообщает пресс-служба Университета Лидса.
Гипотеза о ложном вакууме была предложена более 50 лет назад. Предполагается, что Вселенная может существовать в таком энергетическом состоянии, которое кажется стабильным, но на самом деле остается уязвимым для внезапного перехода в истинный вакуум. Такой переход может привести к мгновенному изменению всех фундаментальных законов физики и уничтожению структуры Вселенной.
Чтобы изучить эту гипотезу, исследователи использовали квантовую машину канадской компании D-Wave. Квантовый симулятор позволил ученым воссоздать динамику пузырьков ложного вакуума. Эти пузырьки похожи на капли воды, которые образуются в переохлажденном паре. Их появление, слияние и взаимодействие могут быть ключом к пониманию процессов, способных запустить распад ложного вакуума.
Ученые смогли в реальном времени наблюдать этот сложный и завораживающий «танец» пузырьков. Они увидели, что пузырьки не существуют сами по себе, а активно взаимодействуют друг с другом. Небольшие пузырьки влияют на более крупные, ускоряя или замедляя их. Подобные механизмы могли сыграть ключевую роль в формировании Вселенной после Большого взрыва. Эти же механизмы через миллионы и даже миллиарды лет могут послужить и причиной гибели Вселенной.
Как отметил руководитель проекта, профессор Златко Папич из Университета Лидса, квантовое моделирование становится все более мощным инструментом для изучения самых сложных физических явлений. Более того, использование квантовых симуляторов позволяет обходиться без дорогостоящих экспериментов на ускорителях частиц.
В 1998 году выяснилось, что расширение ускоряется, в качестве гипотетической причины называли темную энергию. Ранее космический телескоп «Джеймс Уэбб» показал, что Вселенная расширяется с неожиданной скоростью — на 8% быстрее, чем считалось ранее.
А американские астрофизики раскрыли возможный сценарий исчезновения жизни на Земле. Они обнаружили экзопланету (находится за пределами Солнечной системы), участь которой может повторить Земля. На этой экзопланете некогда могли быть условия, пригодные для жизни. Однако ее «солнце» погибло, пройдя сначала через стадию красного гиганта и в итоге превратившись в белого карлика. Сама же экзопланета переместилась на другую орбиту. Она уцелела, но теперь расположена вдали от «обитаемой зоны» тусклого белого карлика.