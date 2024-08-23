Ученые: слабая гибкость тела связана с риском ранней смерти

Авторы научных работ ни раз приходили к выводу о том, что хорошая физическая форма — залог здоровья и надежный прогностический фактор, который говорит о продолжительности жизни взрослых людей.
Как правило, в подобных научных работах гибкость тела как показатель физической формы фигурировал редко. Также недостаточно исследована связь между этим качеством и дожитием в зрелом возрасте. Восполнить этот пробел решили врачи из Бразилии, Канады, Великобритании и США.
В исследовании, опубликованном в журнале Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, специалисты проанализировали данные об антропометрических (длина и масса тела, емкость легких, окружность грудной клетки и прочие подобные показатели), медицинских и жизненных показателях 3139 человек (66% — мужчины) с марта 1994-го по октябрь 2022 года.
Медики оценили гибкость людей и вычислили индекс Flexindex (от нуля до 80 баллов) с помощью комплекса упражнений, затрагивающих семь разных суставов. На основании статистики смертности рассчитали коэффициент риска смерти участников и проследили, как с ним был связан индекс гибкости.
За время наблюдений умерли 302 участника исследования. У выживших среди мужчин и женщин Flexindex был почти на 10% выше, чем у скончавшихся. При этом в целом у женщин индекс гибкости оказался на 35% выше, чем у мужчин.
После того, как ученые учли индекс массы тела и состояние здоровья, оказалось, что риск смерти мужчин и женщин с низкими показателями Flexindex в 1,87 и 4,78 раза соответственно превысил такую же вероятность у людей с развитой гибкостью.
Ученые намерены продолжить исследование, чтобы выяснить, могут ли физические упражнения способствовать улучшению гибкости и, как следствие, увеличить продолжительность жизни.
Ранее был назван недооцененный фактор развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.