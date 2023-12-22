Ученые: «синий дракон» жил в океанах 72 миллиона лет назад

Команда ученых из Японии описала хорошо сохранившиеся останки древних морских «драконов» — хищных подводных рептилий мозазавров. Об этом пишет Daily Mail.

Окаменелости дали название Вакаяма Сорю, что означает «синий дракон». Удивительно то, что исследователи обнаружили наиболее цельный скелет мозазавра, когда-либо найденный в северо-западной части Тихого океана.

Скелет существа был обнаружен в песчанике в районе реки Аридагава в префектуре Вакаяма (Япония). Затем потребовалось четыре года, чтобы извлечь кости и сохранить их в целости. Ученые отмечают, что мозазавры не имеют никакого отношения к динозаврам и являются более близкими к современным ящерицам и змеям. Существа длиной до 11 метров были главными хищниками доисторических океанов примерно от 100 до 66 миллионов лет назад — это примерно то же время, когда жил тираннозавр Рекс.

Мозазавры охотились обычно на более мелкую добычу, но иногда поедали своих сородичей, на что указывают некоторые окаменелости.

Уникальным считается и то, что у находки задние лапы гораздо длиннее головы и передней пары. Также есть свидетельства того, что у существ имелся плавник на спине, как у акулы или дельфина.

Исследователи полагают, что Синий дракон использовал свои большие передние плавники для быстрого маневрирования, в то время как задние тонкие обеспечивали наклон для погружения или подъема на поверхность. Смертельно опасным хищником мозазавра делал его хвост, который придавал ускорение. «У нас нет ни одного современного аналога с такой морфологией тела — от рыб до пингвинов и морских черепах — ни у кого нет четырех больших плавников, которые они используют в сочетании с хвостовым плавником», — добавили ученые.

Ранее на британском побережье был найден череп доисторического хищника.

Анна Морозова