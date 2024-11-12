Ученые: шимпанзе стараются выглядеть умнее в глазах людей

Исследователи подчеркнули, что такое поведение животных отличается от людского, так как при большем количестве наблюдателей человек выполняет сложную задачу хуже. Специалисты предположили, что это из-за того, что он испытывает социальное давление: ощущая, что от него ждут высоких результатов, он начинает нервничать, а в сочетании со сложной задачей это приводит к менее успешному выполнению.