Ученые: шимпанзе стараются выглядеть умнее в глазах людей

Считалось, что стремление создать позитивный образ в глазах общества нужно только человеку. Однако наблюдения за животными показали, что для них также важно мнение окружающих.
Ученые из Японии обобщили результаты экспериментов над шимпанзе, проводившиеся в течение шести лет. Все три задания были связаны с запоминанием чисел от 1 до 19 и их последовательности в порядке возрастания. Приматам нужно было нажимать на сенсорный экран в том месте, где написано нужное число.
В первом задании цифры появлялись на экране в нужном порядке и рядом друг с другом, во втором уже не рядом, а третье было самым сложным: после «нажатия» на наименьшее число все следующие за ним исчезали с экрана, и шимпанзе должны была по памяти восстановить их порядок.
Ученые в статье, опубликованной в журнале iScience, сравнивали, сколько наблюдателей находилось вокруг шимпанзе во время выполнения заданий. Оказалось, что самую сложную задачу приматы выполняли легче, когда рядом находилось много людей. Однако в присутствии большей аудитории простую они по какой-то причине выполняли менее внимательно.
Исследователи подчеркнули, что такое поведение животных отличается от людского, так как при большем количестве наблюдателей человек выполняет сложную задачу хуже. Специалисты предположили, что это из-за того, что он испытывает социальное давление: ощущая, что от него ждут высоких результатов, он начинает нервничать, а в сочетании со сложной задачей это приводит к менее успешному выполнению.
Пока что непонятно, почему присутствие зрителей производит на приматов другой эффект, однако ясно, что они так же, как и люди, стараются произвести хорошее впечатление на окружающих.
Ранее ученые выяснили, что «разговоры» шимпанзе похожи на человеческие.