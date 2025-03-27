Ученые сделали парадоксальное открытие насчет причин ожирения

Как показал анализ данных экспериментов на мышах, грызуны с ожирением получают меньше удовольствия от пищи, чем обладатели нормального веса. Результаты сканирования мозга выявили сниженную активность в центрах удовольствия при виде еды у пациентов с лишним весом.