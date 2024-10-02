Ученые сделали новый шаг к разгадке происхождения жизни

Чтобы узнать, какое вещество получилось в результате реакции, ученые использовали метод масс-спектрометрии, в котором состав и строение молекул продуктов определялись при помощи точного определения их массы. Молекулы продуктов ионизировали вакуумным ультрафиолетовым излучением с длиной волны 120 нм, после чего разгоняли в электрическом поле и определяли массу по времени, которое требуется иону, чтобы достичь детектора.