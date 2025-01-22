Ученые с помощью 3D-принтера создали невероятно реалистичные поддельные стейки

В современном мире люди все больше говорят о растительном мясе — оно помогает защитить окружающую среду. Ученые создавали такие стейки, но чаще всего они не были похоже на настоящие. Израильские исследователи заявили, что им удалось сделать реалистичные поддельные мясные продукты, в том числе бараньи отбивные, говядину Вагю и филе ягненка из говядины.