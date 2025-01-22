Ученые с помощью 3D-принтера создали невероятно реалистичные поддельные стейки

Как пишет Daily Mail, вся продукция создана из растительных белков, выращенных в лаборатории. Ученые использовали их, чтобы напечатать реалистичную продукцию на 3D-принтере. Специалисты применили новую технологию формирования для пищевой промышленности.
Ученые использовали метод, известный как «литье под давлением». Он подразумевает производство деталей путем впрыскивания расплавленного материала в форму. Эта технология часто используется в полимерной промышленности, но в производстве альтернативного мяса ее раньше не применяли. Авторы исследования рассказали, что они также прибегли к альтернативе 3D-печати, которая постепенно наращивает съедобную массу слой за слоем.
Их метод включает в себя цифровое сканирование настоящих стейков и печать форм. Они копируют точные контуры продуктов. После этого формы заполняют двумя синтетическими структурными материалами: один представляет собой жир животных, другой имитирует мясную ткань.
Искусственная животная ткань и жир делаются из растительного белка, такого как соя, горох, маш, картофель, нут, чечевица и рис. С их помощью можно создавать сложные мясные куски, такие как стейки, отбивные и ти-боуны, причем с сенсорной точностью.
Ученые также провели вкусовой тест. В нем участвовали 23 человека из Израиля, Великобритании, США, Бразилии, Палестины, Германии, Бразилии, Индии, Греции и Албании. Эксперты приготовили на гриле свой продукт и фермерскую говядину. И то, и то жарили при температуре около 200 градусов 5 минут. Участников попросили оценить продукты по шкале от 0 до 20 по солености, сладости, мясной крепости, послевкусию, внешнему виду, аромату и текстуре.
Добровольцы в среднем давали искуственному мясу девять баллов. По их ощущениям, в сравнении с фермерской говядиной (она получила оценку десять) у него более мягкая текстура и более интенсивный цвет. Тест принудительного выбора показал, что 67% участников предпочли говядину, а 43% — растительные стейки.
По словам исследователей, их метод более рентабельный, чем 3D-печать: 9 долларов за килограмм в сравнении с 38 долларами за такой же вес. Ученые считают, что их работа представляет собой прогресс в производстве продуктов и предлагает экономически эффективные, масштабируемые решения для всего рынка мяса.
Заметим, некоторые исследователи считают, что растительные аналоги мясной продукции вредны. Так, недавно ученые из Университета Суррея (Англия) сообщили, что подобные заменители могут привести к депрессии.