Ученые российских институтов больше не имеют доступа в ЦЕРН

Такое решение было принято Советом организации в июне 2022 года в связи с конфликтом на Украине. Помощник президента России Андрей Фурсенко ранее рассказал РИА Новости, что зарубежные ученые были против исключения специалистов из РФ из проектов ЦЕРН, но такой вердикт выносился на уровне правительств, и при голосовании не хватило одного голоса, чтобы это решение не состоялось. В состав организации входят 24 государств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
В конце сентября официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье заявил РИА Новости, что около 90 ученых из 500, которые работали в российских институтах с ЦЕРН сменили институты и продолжат работать с организацией. Он также добавил, что передача проектов российских институтов завершена.
В ноябре президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил РИА Новости, что Запад предлагает российским ученым продолжать работать в ЦЕРН под «нейтральным флагом», получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом не будет.
Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку, говорил Ковальчук.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.