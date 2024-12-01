Ученые российских институтов больше не имеют доступа в ЦЕРН

Такое решение было принято Советом организации в июне 2022 года в связи с конфликтом на Украине. Помощник президента России Андрей Фурсенко ранее рассказал РИА Новости, что зарубежные ученые были против исключения специалистов из РФ из проектов ЦЕРН, но такой вердикт выносился на уровне правительств, и при голосовании не хватило одного голоса, чтобы это решение не состоялось. В состав организации входят 24 государств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.