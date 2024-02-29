Ученые РФ и Белоруссии синтезировали препарат против одного из видов рака молочной железы

В результате было получено соединение, способное воздействовать на самые опасные раковые клетки и притом в три раза менее токсичное для почечных клеток и в сотни раз менее токсичное для клеток кожи по сравнению с обычными препаратами химиотерапии. Это соединение было затем протестировано на мышах в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и показало свою эффективность.