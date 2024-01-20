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14:48 (мск), источник: Вокруг Света

Ученые решили, сколько секунд нужно обмакивать печенье в горячий чай

Сколько бы лет вам ни было, вы наверняка любите макать печенье в чай — так оно становится мягче и приятнее на вкус. Но каково бывает разочарование, когда держишь его в напитке слишком долго — тогда лакомство остается на дне кружки! В Британии даже подсчитали, что из-за этого в стране каждую неделю выбрасывают больше шести миллионов печенек. А еще рассказали, как все-таки макать его правильно.

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Источник: AP 2023

Учитывая значительные потери печенья, в Соединенном Королевстве задумались над тем, как спасти нацию от «чрезмерного макания». Главным специалистом в этом вопросе стала доктор наук, специализирующаяся в области клеточной биологии, автор научно-популярных книг и статей, а в прошлом еще и стендап-комик Хелен Пилчер. В ее распоряжении оказалось неограниченное количество чая температурой от 60 до 65 и несколько популярных сортов печенья — разные по текстуре, структуре, вкусу и размеру. По словам Пилчер, все эти факторы влияют на показатели макания.

Как правильно макать печенье в чай

В ходе эксперимента, который длился несколько недель, доктор погружала каждое печенье вертикально до середины в кружку свежеприготовленного чая с молоком, но без сахара. В ходе опытов Пилчер выявила оптимальное время макания — оказалось, что оно наступает тогда, когда печенье, впитывая жидкость, набирает дополнительные 20% массы. В этот момент кондитерское изделие достигает наилучших показателей как с точки зрения вкуса, так и с точки зрения структуры.

Вот оптимальное время для макания некоторых сортов:

для песочного печенья — 0,3 секунды;

для печенья с отрубями — 0,4 секунды;

для овсяного — 0,5 секунды;

для бисквитного — 0,6 секунды.

Кроме того, эксперт обнаружила, что оптимальное время макания значительно увеличивается, если выбрать печенье с одним слоем шоколадной глазури. Это объясняется тем, что шоколад образует «защитное покрытие» и затрудняет впитывание жидкости. Для таких вариаций оптимальное время макания увеличивалось на три секунды. Если же печенье полностью покрыто шоколадом, то его стоит подержать в чае 6,5 секунды.

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