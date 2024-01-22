Ученые решили, как людям старше 60 лет замедлить старение мозга на 2 года

Специалисты учебной больницы Гарвардской медицинской школы Brigham and Women’s и отделения психиатрии Массачусетской больницы провели тройное исследование-метаанализ с участием более 5000 человек и показали, что прием поливитаминов эффективно замедляет утрату когнитивных функций. Мозг участников, которые принимали набор микроэлементов ежедневно в течение многолетнего наблюдения, оказался на два года моложе, чем у тех, кто не получал поливитамины. Результаты работы опубликованы в Американском журнале клинического питания.

Старение организма, в том числе мозга, неизбежно, но есть разница в том, какой может быть старость. Даже если люди спокойно относятся к ее наступлению, очевидно, что к состоянию старческого слабоумия никто не стремится. Насколько человек сможет сохранить ясность ума, память, способность себя обслуживать, зависит от многих факторов.

Многочисленные исследования посвящены их выявлению, чтобы можно было если не замедлить старение, то, по крайней мере, сделать его здоровым, помочь людям избежать деменции и нейродегенеративных нарушений.

Новая работа выявила еще один способ регулировать старение мозга, который не является панацеей, но сможет стать эффективным и простым методом профилактики деменции.

Всего в исследовании приняли участие более 5000 человек старше 60 лет. Одна группа добровольцев на протяжении двух-трех лет ежедневно принимала поливитамины, которые включали экстракт какао с 500 мг флаванолов, в том числе 80 мг эпикатехина — растительного флавоноида с восстановительными и антиоксидантными свойствами, регулирующего уровень сахара, холестерина в крови, мозговую активность и мышечную массу; а также биологически активную добавку для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака у взрослых. Другая группа участников в то же время получала плацебо.

И те, и другие регулярно выполняли специально разработанные когнитивные и нейропсихологические тесты для отслеживания деятельности мозга. На первых двух этапах за участниками наблюдали дистанционно. В последнем эксперименте 573 добровольца присутствовали на обследованиях лично и проходили очное тестирование.

Во всех трех частях исследования люди, ежедневно принимавшие поливитамины, получили более высокие результаты в итоговых когнитивных тестах, чем группа с плацебо. В среднем регулярный прием этих добавок, которые можно приобрести даже в обычной аптеке, в течение трех лет замедлил старение мозга и снижение когнитивных функций на два года. Самую большую пользу исследование выявило для памяти.

Авторы в ходе экспериментов обратили внимание, что эффективнее всего поливитамины действовали на людей с низким качеством питания. Ученые намерены продолжить исследования, чтобы выяснить, могут ли поливитамины качественно восполнять дефицит необходимых мозгу элементов. Возможно, такие добавки очень пригодятся пациентам с низким социально-экономическим статусом.

Команда отмечает: хотя польза поливитаминов для здоровья мозга впечатляет и даже ошеломляет, БАДы не способны заменить здоровое питание и соответствующий образ жизни. Набор необходимых микроэлементов может сыграть важную роль только вкупе с другими методами профилактики деменции. Например, имеет смысл посмотреть на то, как вы спите.