Ученые реконструировали лицо «вампира» XVI века

Кроме того, Мораес проверил теорию о том, возможно ли было засунуть в рот кирпич при жизни. Анализ показал, что такое действительно было возможно, без повреждения зубов и губ. Но в данном случае, вероятно, камень положили в рот уже после смерти женщины. Очевидно, местные жители боялись ее и опасались, что после смерти она будет питаться телами других жертв чумы.