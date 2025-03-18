Ученые: регулярное донорство положительно влияет на состояние крови самих доноров

Подтверждением этому выводу служат результаты дополнительных экспериментов на мышах. Ученые пересадили грызунам человеческие стволовые клетки, несущие два типа мутаций гена DNMT3A. У некоторых из этих мышей брали кровь, а затем делали инъекции ЭПО, чтобы имитировать стресс, связанный с донорством крови. Клетки с мутациями частых доноров нормально росли в контрольных условиях и способствовали выработке эритроцитов в условиях стресса, без превращения в раковые клетки. В резком контрасте с этой картиной, предлейкемические мутации привели к раковым изменениям в клетках как в контрольных, так и в стрессовых условиях.