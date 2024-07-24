Ученые развеяли миф об особом действии запаха женщин на мужчин

Существует устоявшийся стереотип, что этапы менструального цикла женщины влияют на ее отношения с мужчиной. Одна из теорий гласит, что во время овуляции они предпочитают партнеров с более маскулинной внешностью. Это убеждение давно было опровергнуто, однако осталось еще одно.
Согласно другой теории, запах женского тела во время овуляции привлекает мужчин больше, чем в другие периоды цикла. Ученые из Германии решили оспорить это утверждение и рекомендовали пересмотреть предыдущие исследования на эту тему.
В работе, опубликованной Proceedings of the Royal Society B, описан эксперимент, с участием 91 мужчины и 29 женщин, которые были «донорами запаха» во время менструального цикла. У них забирали пробы запаха тела под мышкой за 15 дней до начала следующей менструации, за 24 часа до начала нового цикла (ранняя фолликулярная фаза), ежедневно с 20 по 13 день «с конца» (фертильное окно) и за шесть дней до менструации.
Далее мужчин попросили оценить полученные запахи по трем параметрам: привлекательность, приятность и интенсивность. Никакой связи между фертильностью женщин и, соответственно, фазой менструального цикла и степенью привлекательности не было обнаружено.
Ученые выяснили, что химический состав образцов запаха не различался в зависимости от фаз цикла.
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Анна Морозова