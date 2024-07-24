Ученые развеяли миф об особом действии запаха женщин на мужчин

В работе, опубликованной Proceedings of the Royal Society B, описан эксперимент, с участием 91 мужчины и 29 женщин, которые были «донорами запаха» во время менструального цикла. У них забирали пробы запаха тела под мышкой за 15 дней до начала следующей менструации, за 24 часа до начала нового цикла (ранняя фолликулярная фаза), ежедневно с 20 по 13 день «с конца» (фертильное окно) и за шесть дней до менструации.