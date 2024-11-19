Ученые развеяли миф о малоподвижном образе жизни

Ученые проанализировали данные 89 тысяч человек с помощью алгоритма машинного обучения. Длительное сидение (или нахождение в лежачем или полулежачем положении) было связано с повышенным риском болезней сердца. При этом не учитывались периоды лежания во время ночного сна.