Ученые разработали спрей от депрессии: как он действует и поможет ли в лечении

Что известно о препарате
Назальный спрей Spravato доступен пациентам с депрессией в качестве самостоятельного лечения. Человек может испытывать улучшение симптомов депрессии уже через 24 часа и через 28 дней — без необходимости ежедневного приема пероральных антидепрессантов.
Производитель уверяет, что препарат уникален и работает путем воздействия на глутамат, который является наиболее распространенным возбуждающим нейромедиатором в мозге. Механизм, посредством которого эскетамин оказывает свое антидепрессивное действие, неизвестен.
Спрей для лечения депрессии будет доступен только в рамках ограниченной программы во избежание неблагоприятных последствий, возникающих в результате седации, диссоциации, угнетения дыхания, злоупотребления и неправильного использования препарата.
Мнение психиатра
По словам врача-психотерапевта Алексея Вилкова, для лечения депрессии обычно используются антидепрессанты.
— Это различные препараты, которые влияют на обмен нейромедиаторов в головном мозге, повышают количество серотонина, норадреналина, восстанавливая баланс нейромедиаторов и улучшая настроение, если эти вещества изначально снижены в головном мозге, — рассказал он.
Эксперт отметил, что все антидепрессанты действуют медленно и постепенно. Не существует такого препарата, который может начать действовать даже в течение нескольких дней.
— Поэтому мое отношение к данному назальному спрею скептическое. Маловероятно, что можно добиться выраженного эффекта за сутки или несколько дней. Также на данный момент не понятно, какое у этого лекарственного препарата действующее вещество. Скорее всего, он содержит антидепрессант, но в форме спрея. Однако, на мой взгляд, этот препарат не приведет к какому-то значимому эффекту, — говорит Вилков.
Кроме того, важно помнить об индивидуальной непереносимости препарата, ведь пациенты по-разному реагируют на лекарства, подчеркнул специалист.
— Одному человеку оно подходит, а другому нет. Могут проявляться побочные эффекты, поэтому сейчас этот спрей для большинства специалистов является загадкой, которая требует изучения и применения на практике, — считает собеседник «ВМ».
Как рассказал Вилков, при лечении депрессии помимо приема антидепрессантов необходимо проходить психотерапию с использованием различных методик, которые позволяют влиять на самочувствие, управлять стрессом и обучать саморегуляции.
— Человек должен активно работать над собой, чтобы улучшать свое настроение. Сочетание лекарств и психотерапии обычно дает более сильный и лучший эффект в лечении депрессии, — объяснил он.
Последние изобретения для лечения депрессии
Ученые разрабатывали и другие альтернативные методы лечения депрессии. В 2024 году компания Neiry сообщила о запуске нового гаджета под названием Neiry Buds, который разработан совместно с Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева. Российские специалисты разработали наушники, предназначенные для борьбы с депрессией, тревогой и плохим настроением. Это устройство обладает функцией стимуляции блуждающего нерва в ушном канале.
Также в 2018 году ученые разработали пластырь, который призван помочь справиться с депрессией. Группа исследователей из Стэнфордского университета нашла способ быстро определять уровень стресса в организме. Устройство представляет собой носимый сенсор, который закрепляется на коже и определяет количество гормона стресса через пот. Однако устройство так и не стало популярным в борьбе с недугом.