Ученые разработали спрей от депрессии: как он действует и поможет ли в лечении

— Поэтому мое отношение к данному назальному спрею скептическое. Маловероятно, что можно добиться выраженного эффекта за сутки или несколько дней. Также на данный момент не понятно, какое у этого лекарственного препарата действующее вещество. Скорее всего, он содержит антидепрессант, но в форме спрея. Однако, на мой взгляд, этот препарат не приведет к какому-то значимому эффекту, — говорит Вилков.