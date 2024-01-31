Ученые разработали новый способ для лечения послеродовых инфекций

Он подчеркнул, что сорбент способствует эффективному выведению патогенных микроорганизмов, токсинов и продуктов их распада из полости матки: на пятый день комбинированного лечения в 88,2% случаев устойчивая к антибиотикам флора была устранена, что позволяет сохранить репродуктивный орган и в последующем выносить беременность.