Ученые разработали необычный метод лечения заложенности носа

Отмечается, что для трансплантации использовалась слизь людей, у которых в анамнезе не было синусита и сенной лихорадки. Смешанную с несколькими чайными ложками соленой воды слизь впрыскивали в ноздри добровольцев с помощью шприца. Шприц держали на месте в течение нескольких минут, чтобы остановить вытекание раствора и обеспечить оседание бактерий в пазухах носа.