Ученые разрабатывают нейросеть для расшифровки кудахтанья

Ученые из Университета Далхаузи (Канада) разрабатывают инструменты искусственного интеллекта для расшифровки кудахтанья цыплят. Алгоритмы учатся распознавать закономерности и нюансы в вокализации птиц. Это непростая задача, так как у них есть целый ряд звуков, различающиеся по высоте, тону и контексту. Об этом пишет The Conversation.