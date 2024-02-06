Ученые разрабатывают нейросеть для расшифровки кудахтанья

Как и у людей, «язык» цыплят меняется с возрастом, окружающей средой и, что удивительно, с одомашниванием. Понимание этих вокализаций может изменить подход человека к птицеводству, повысив благосостояние подопечных и их качество жизни.
Ученые из Университета Далхаузи (Канада) разрабатывают инструменты искусственного интеллекта для расшифровки кудахтанья цыплят. Алгоритмы учатся распознавать закономерности и нюансы в вокализации птиц. Это непростая задача, так как у них есть целый ряд звуков, различающиеся по высоте, тону и контексту. Об этом пишет The Conversation.
Используя обработку естественного языка, ученые учатся интерпретировать эмоциональное состояние цыплят. В дополнение к вокализации исследователи изучают невербальные сигналы, например, моргание, а также температуру тела. По словам авторов, изменение в показателях могут быть реакцией на стресс.
Как говорят ученые, в сельскохозяйственном секторе понимание вокализации цыплят создаст лучшие условия для их жизни и сделает птиц более здоровыми. Это, в свою очередь, может положительно сказаться на качестве продукции.
Создавая новые инструменты искусственного интеллекта, специалисты не только раскрывают секреты птичьего языка. Они также устанавливают новые стандарты в сфере защиты животных и этичности использования технологий. «Это захватывающее время, поскольку мы стоим на пороге нового взаимопонимания между людьми и животным миром, и все начинается с курицы», — заключили ученые.
Человек сейчас может и без искусственного интеллекта различать две эмоции в кудахтанье кур Так, ученые выяснили, что люди по вокализации птиц могут определить, рады они или взволнованы.
Анна Морозова