Ученые разгадали тайну старейшего надгробия рыцаря из США

В 1627 году в поселении Джеймстаун (Вирджиния, США) после смерти сэра Джорджа Ярдли, рыцаря и колониального губернатора, было установлено необычное надгробие. На протяжении десятилетий эксперты не могли определить происхождение камня, из которого оно выполнено.
Однако недавнее исследование, опубликованное в Международном журнале исторической археологии, наконец, помогло раскрыть эту тайну. Как оказалось, камень не был североамериканским. Вероятно, он был перевезен через Атлантику, из-за чего археологи не могли идентифицировать происхождение горной породы.
В XVII веке на территории США богатые английские колонисты демонстрировали свое богатство, заказывая себе «вычурные» надгробия из редких пород.
В прибрежной зоне Чесапикского залива, близ Вирджинии, в то время предпочитали использовать «черный мрамор», который на самом деле являлся лишь отполированным мелкозернистым черным известняком. Так как на территории США естественного месторождения этой породы не существовало, археологи долгие годы пытались понять, откуда его могли привезти.
Чтобы точнее определить происхождение камня, ученые исследовали окаменелости одноклеточных организмов, содержащихся во фрагментах «черного мрамора». В конечном итоге им удалось идентифицировать шесть видов, не обитающих на территории Северной Америки. Благодаря этим данным, эксперты установили, что порода, скорее всего, была привезена из Бельгии по «водному» торговому пути, лежащему через Лондон (Великобритания).
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