Ученые разгадали тайну старейшего надгробия рыцаря из США

В прибрежной зоне Чесапикского залива, близ Вирджинии, в то время предпочитали использовать «черный мрамор», который на самом деле являлся лишь отполированным мелкозернистым черным известняком. Так как на территории США естественного месторождения этой породы не существовало, археологи долгие годы пытались понять, откуда его могли привезти.