Ученые разгадали тайну нестареющих голых землекопов

Результаты показали, что практически все псевдогены в геноме голых землекопов содержат множество мутаций, что отличает их от мышей и крыс, а также от других млекопитающих, включая людей. Это указывает на то, что уровень активности ретротранспозонов в ДНК этих грызунов остается близким к нулю на протяжении миллионов лет.