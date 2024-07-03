Ученые разгадали секрет загадочных вихрей на Луне

По их словам, есть предположение, что такие магнитные аномалии могут вызывать падения на поверхность Луны метеоритов, которые доставляют туда богатый железом материал. Однако лунные вихри находятся даже там, где метеориты падают не так часто. В связи с этим есть и другое предположение: под поверхностью Луны есть лава, которая медленно остывает в магнитном поле и создает закрученные вихри.