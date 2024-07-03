Ученые разгадали секрет загадочных вихрей на Луне

Вихри на Луне — это аномальное извилистое образование, которое выглядит намного ярче, чем окружающий ландшафт. Принято считать, что у них высокая отражательная способность, то есть они отражают солнечный свет. Ученые много лет пытаются объяснить эту аномальную особенность поверхности Луны. Вихри могут растягиваться на сотни километров, и никто точно не знает, почему они существуют. Все предположения строятся на основании снимков с орбиты и измерений магнитного поля. Теперь, благодаря исследованию ученых из Вашингтонского университета в Сент-Луисе в США, появилась новая теория, раскрывающая происхождение закрученных вихрей, пишет Universe Today.
По их словам, есть предположение, что такие магнитные аномалии могут вызывать падения на поверхность Луны метеоритов, которые доставляют туда богатый железом материал. Однако лунные вихри находятся даже там, где метеориты падают не так часто. В связи с этим есть и другое предположение: под поверхностью Луны есть лава, которая медленно остывает в магнитном поле и создает закрученные вихри.
Несмотря на то, что астронавты несколько раз посещали Луну, ни один человек и аппарат не посещал лунные вихри и не брал там образцы местной породы. В связи с этим ученые использовали земные аналоги лунных камней, чтобы понять лунный магнетизм. Как рассказали эксперты, земные породы очень легко намагничиваются, поскольку в них часто содержатся крошечные кусочки магнетита, который является магнитным минералом.
Для эксперимента ученые использовали ильменит. Это минерал из оксида титана со слабым магнитным сигналом. Ильменит встречается по всей Луне. Минерал легко вступает в реакцию с образованием намагниченных металлических частиц железа. Интересно, что меньшие зерна минерала создавали более сильные магнитные поля. Это связано с тем, что соотношение площади поверхности к объему у меньших зерен больше, чем у крупных.
Аналогичная реакция наблюдается с образованием металлических частиц железа в лунных образцах, собранных астронавтами миссии «Аполлон». Однако те образцы были взяты из поверхностных потоков лавы. А новое исследование было направлено на типы лавы, остывающей под поверхностью.
Подтвердить теорию ученых о том, что аномалии на Луне возникают из-за остывающей лавы и что они связаны с магнитным полем, сможет луноход NASA, который должен изучить самый известный лунный вихрь — Рейнер Гамма. Эта миссия должна отправиться на спутник Земли уже в этом году.
Астрономы часто сталкиваются с различными головоломками. Например, недавно ученых поставили в тупик маленькие яркие объекты в ранней Вселенной.
Айгуль Сабитова