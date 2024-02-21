Ученые разгадали молекулярную загадку спячки млекопитающих

Согласно исследованию, медведи и другие крупные животные во время спячки сохраняют стабильную температуру тела, тогда как суслики и прочие грызуны вынуждены время от времени прерывать сон ради еды и походов в туалет. Но и у тех и у других основной обогревательной системой организма в период гибернации остаются скелетные мышцы.