Ученые рассказали про идеальный способ сварить яйцо

И если сложности с жареной яичницей понять проще — все-таки, в рецепте присутствуют разные виды масла, приправы или добавки вроде молока — то с вареным, кажется, все совсем просто: нужно положить его в кастрюлю и не забыть вовремя достать. Тем не менее, даже здесь результат бывает очень разным, даже если не думать про пашот.